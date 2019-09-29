«Работает в Госдуме, в гареже «Майбах»: новосибирская блогерша советует девушкам знакомиться с таксистами

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-29T13:27:26+03:00

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Блогер из Новосибирска Анастасия Иванцова частенько публикует на своей страничке в instagram провокационные видеоролики. В этот раз она решила рассказать девушкам, где искать богатых принцев и бизнесменов. По ее наблюдениям, самый обеспеченный класс, работает в такси.

— Многие девочки задают вопрос: где же найти успешных мужчин. Я помогу! Вы просто почаще ездите на такси эконом класса. Вы даже представить себе не можете, какие эти таксисты бизнесмены, — говорит Настя.

В своем спиче она приводит несколько примеров из собственной жизни:

— Вообще-то он не просто так взял и везет вас куда-то. Он, во-первых, едет в Госдуму на работу, и так как он успешный человек, он не любит терять денег, поэтому по пути взял вас.

Настя также поделилась другими наблюдениями. Судя по рассказам водителей, практически у каждого из них есть «Майбах», просто он стоит в гараже.

— Вчера я ехала с таксистом, он рассказал, что у него в Турции есть свой дом. А на днях мне попался такой сказочник. Он сказал, что ведет три проекта, которые принесут ему уже через месяц баснословные деньги.

В комментариях к ролику блогер отметила, что видео адресовано не всем таксистам, а только тем, кто пытается вымышленными историями удивить красивых клиенток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/734799" frameborder="0"></iframe> Анастасия Иванцова посоветовала девушкам знакомиться с таксистами.

ИСТОЧНИК KP.RU