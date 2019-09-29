«Тити всегда на месте»: звезда тверка удивила поклонников своим костюмом
Известная исполнительница тверка Елена Яткина показала подписчикам новое видео. На нем девушка исполняет энергичный танец под быструю музыку.
— От вас глаз не оторвать!
— Несравненная, умопомрачительная, секси бомба! Ты самая лучшая танцовщица из всех, что я знаю! — пишут восторженные отклики люди со всего света.
Один нюанс привлек особенное внимание публики — костюм Елены будто бы вовсе не заметен. Верх телесного цвета сливается с загорелой кожей исполнительницы. Кроме того, пройма рукава достаточно велика, так что многие сумели разглядеть чуть больше, чем предполагает характер танца.
— Я за тити переживала все, чтобы на месте остались и не вылетели, — пишет в комментариях одна девушка.
Елена не оставила замечание без внимания:
— Боди проверено. Тити всегда на месте. Спасибо за переживания, — спокойно ответила звезда тверка.
Елена Яткина удивила поклонников невидимым костюмом.
ИСТОЧНИК KP.RU