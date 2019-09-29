2019-09-29T12:54:09+03:00
Общество

«Тити всегда на месте»: звезда тверка удивила поклонников своим костюмом

Елена Яткина показал знойный танец в боди телесного цвета
Екатерина Иванова
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Елена Яткина заверила подписчиков: ее тити всегда на месте! Фото: instagram.com/fraules/Елена Яткина заверила подписчиков: ее тити всегда на месте! Фото: instagram.com/fraules/
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Известная исполнительница тверка Елена Яткина показала подписчикам новое видео. На нем девушка исполняет энергичный танец под быструю музыку.

— От вас глаз не оторвать!

— Несравненная, умопомрачительная, секси бомба! Ты самая лучшая танцовщица из всех, что я знаю! — пишут восторженные отклики люди со всего света.

Один нюанс привлек особенное внимание публики — костюм Елены будто бы вовсе не заметен. Верх телесного цвета сливается с загорелой кожей исполнительницы. Кроме того, пройма рукава достаточно велика, так что многие сумели разглядеть чуть больше, чем предполагает характер танца.

— Я за тити переживала все, чтобы на месте остались и не вылетели, — пишет в комментариях одна девушка.

Елена не оставила замечание без внимания:

— Боди проверено. Тити всегда на месте. Спасибо за переживания, — спокойно ответила звезда тверка.

Елена Яткина удивила поклонников невидимым костюмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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