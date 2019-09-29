2019-09-29T11:41:52+03:00
Происшествия

«Прыгал на батуте, а теперь не может ходить»: сибирячка обвинила детский парк развлечений в халатности

Женщина написала отзыв в сети, другие горожане рассказали о подобных случаях
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячка уверена, травмы ребенок получил из-за незакрепленных батутов. Фото: instagram.com/revizor.nsk/Сибирячка уверена, травмы ребенок получил из-за незакрепленных батутов. Фото: instagram.com/revizor.nsk/
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Сибирячка написала отзыв о посещении одного из детских развлекательных парков в Новосибирске, находящемся в торговом центре на Красном проспекте. Женщина утверждает, что ее 4 летний сын повредил бедро, когда прыгал на батутах.

— Ребенок упал на батуте, повредив бедро, в настоящий момент полностью ограничен а движении. Инструкторов рядом не было, администратор предложила вызвать скорую, но так этого и не сделала, так как не знает номер телефона, — рассказала женщина в паблике «Ревизорро Новосибирск».

На следующий день мама ребенка пришла в развлекательный центр, предъявив претензию управляющему.

— Мне заявили, что ребенок сделал сальто и сам себе навредил. Я поднялась на батуты и указала, что они не закреплены, там торчит железо. Мне ответили, что это мы его вчера порвали.

Мама ребенка уже обратилась в полицию. Она также просит владельцев парка связаться с ней, свой телефон женщина оставила в развлекательном центре.

На опубликованный пост пришло множество откликов. Часть сибиряков уверены, что родители сами должны были следить за детьми и не перекладывать ответственность за них. Также встречаются отзывы поддержки. Одна из сибирячек призналась, что столкнулась в этом же месте с подобным отношением:

— Ребенок во время развлечений сломал руку, он плакал и еле дополз до меня, при этом никто из сотрудников не подошел и не предложил помочь. Возле батутов и тарзанок вообще никого нет.

Маме заявили: "Вы сами должны были следить за своим ребенком". Фото: instagram.com/revizor.nsk/

Маме заявили: "Вы сами должны были следить за своим ребенком". Фото: instagram.com/revizor.nsk/

ИСТОЧНИК KP.RU

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