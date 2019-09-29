Железный чехол: житель Академгородка сварил во дворе гараж для своей машины

СЕГОДНЯ 08:28 2019-09-29T08:28:48+03:00

Необычную конструкцию он поставил прямо на газон под окнами

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Жители улицы Шатурской в новосибирском Академгородке заметили возле деревянной двухэтажки необычную конструкцию. Оказалось это гараж, появился он возле дома прямо под окнами хозяина, который и соорудил железную махину.

— В Академгородке предприимчивый житель деревянного барака на улице Шатурской сварил себе индивидуальный гараж и установил конструкцию прямо под окном, на газон, — пишет местный паблик «На Хвосте. Новости Академгородка и окрестностей».

Горожане уже начали интересоваться, что же за автомобиль находится внутри «железного чехла», который, должно быть, повторяет контуры машины.

— Точно неизвестно, но, по словам очевидцев, машина там есть. Более того, механизм извлечения не тривиальный. Вроде как, надо что-то снизу нажать и сверху открыть, — рассказывают местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU