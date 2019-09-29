2019-09-29T07:12:12+03:00
Общество

Суровые сибирские дети: малыши бегают по фонтану в сентябре в дождевиках

Чтобы не промокнуть и не простудиться, дети надевают резиновые сапоги, берут с собой зонтики
Екатерина КОМЯКОВА
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Дети в дождевиках бегают по фонтану. Фото: Кадр из видеоДети в дождевиках бегают по фонтану. Фото: Кадр из видео
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В Новосибирске в начале сентября открылся новый фонтан в Центральном парке. Он устроен так, что его струи бьют будто из-под земли. Новый «аттракцион» не оставил равнодушными сибиряков. Еще неделю назад здесь собиралась публика, чтобы посмотреть на новое сооружение. Взрослые в теплые дни сами в шортах прогуливались между струй.

Самый большой восторг от фонтана, конечно, испытывают дети. Им доставляет огромное удовольствие бегать между струями воды. Сибирячка сняла видео на одной из прогулок по парку.

— Прикольно, дети надевают дождевики, чтобы погонять по фонтану! — говорит девушка на записи.

На улице уже холодает, чтобы не простудится, дети надевают дождевики, берут с собой зонтики, на ноги обувают резиновые сапоги — все ради удовольствия побегать по фонтану.

Дети в дождевиках бегают по фонтану.

ИСТОЧНИК KP.RU

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