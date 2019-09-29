Суровые сибирские дети: малыши бегают по фонтану в сентябре в дождевиках
В Новосибирске в начале сентября открылся новый фонтан в Центральном парке. Он устроен так, что его струи бьют будто из-под земли. Новый «аттракцион» не оставил равнодушными сибиряков. Еще неделю назад здесь собиралась публика, чтобы посмотреть на новое сооружение. Взрослые в теплые дни сами в шортах прогуливались между струй.
Самый большой восторг от фонтана, конечно, испытывают дети. Им доставляет огромное удовольствие бегать между струями воды. Сибирячка сняла видео на одной из прогулок по парку.
— Прикольно, дети надевают дождевики, чтобы погонять по фонтану! — говорит девушка на записи.
На улице уже холодает, чтобы не простудится, дети надевают дождевики, берут с собой зонтики, на ноги обувают резиновые сапоги — все ради удовольствия побегать по фонтану.
Дети в дождевиках бегают по фонтану.
ИСТОЧНИК KP.RU