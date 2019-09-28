2019-09-28T16:46:59+03:00
Общество

«Даже не верится»: новосибирцы скорбят по Марку Захарову

Слова сожаления люди пишут на своих страницах в соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
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Марк Захаров с 1973 года он был бессменным художественным руководителем столичного театра «Ленком»Марк Захаров с 1973 года он был бессменным художественным руководителем столичного театра «Ленком»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выдающийся режиссер, народный артист Марк Захаров умер. В следующем месяце мэтру должно было исполниться 86 лет. Но Марка Захаров подкосила болезнь: за последний месяц его госпитализировали два раза в больницу.

На его счету около 40 постановок в театре и кино. С 1973 года он был бессменным художественным руководителем столичного театра «Ленком».

Новосибирцы выражают соболезнования в связи с кончиной советского и российского режиссера Марка Захарова.

— Умер Марк Захаров. Даже не верится. Очень жалко. Мы выросли на его фильмах, с удовольствием их пересматриваем. Уходит эпоха высокого профессионализма, — пишет на своей странице Facebook Елена Зубова.

— Похоже, русский театр кончился. Только те, кто на моей памяти Товстоногов, Плучек, Фоменко, Ефремов, Табаков, Захаров, Волчек, Доронина, — высказал слова скорби Константин Зиновьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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