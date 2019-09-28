«Что он слушает?»: в Новосибирске дедушка в майке станцевал в автобусе

СЕГОДНЯ 14:18 2019-09-28T14:18:30+03:00

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Жители Новосибирска обсуждают в сети пожилого мужчину в майке, танцующего в автобусе. Видео очевидцев опубликовано в группе «Инцидента». На кадрах видно, что пассажиры не знают, как реагировать на столь смелую выходку, но это не смущает пенсионера в наушниках. Почти мгновенно пост набрал более 60 тысяч просмотров. Пользователи соцсети узнали веселого дедушку, они утверждают, что видят мужчину постоянно, причем также танцующего и в майке, даже в самую суровую погоду.

— Его, наверное, уже весь город знает. Он в таком же виде зимой ездит, жаркий, всегда в танцах. Можно позавидовать его легкому сумасшествию, абстрагированности от этого скучного серого мира, его смелости быть таким, каким хочет быть он сам, — пишут пользователи соцсети.

-А что у него в наушниках? — поинтересовались новосибирцы.

Подписчики паблика почти единогласно назвали дедушку новым трендом этой осени.

Танцующий дедушка в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU