2019-09-28T12:50:38+03:00
Общество

«На трех лапах и в повязке»: пес сбежал после операции из новосибирской клиники

Сейчас животное ищут зоозащитники
Ульяна ДЖАНКОВА
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Зоозащитники просят сообщать о местонахождении пса с забинтованной лапой. Фото: соцсетиЗоозащитники просят сообщать о местонахождении пса с забинтованной лапой. Фото: соцсети
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Побег из больницы пес по имени Герман совершил несколько часов назад: в тот момент он был на выгуле во дворе клиники. Два дня назад животное ветеринары прооперировали: ему ампутировали часть передней лапы, и в больнице собака проходила реабилитацию. Но увечья не помешали собаке покинуть территорию ветклиники и убежать в неизвестном направлении.

— Мы просим новосибирцев, если увидели собаку на трех лапах и в бинтах, сообщите нам по телефону: 8 913 922 6298. Ориентир: улицы Фрунзе и Ипподромская, а также проспект Дзержинского, — обратились к людям зоозащитники.

Очевидцы уже сообщают о том, что видели собаку:

— Видели на улице Глинки. Перебежал Ипподромскую. Видели на Державина.

Также новосибирцы видели Германа в районе клиники, из которой он сбежал, но догнать не смогли: собака к себе никого не подпускает.

— Около клиники БЭСТ пробежала собака с передней окровавленной лапой. Побежала по Ипподромской вниз, выбежали из автобуса, догнать не смогли. Оббежали все близлежащие дворы, — пишут сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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