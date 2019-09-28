«Круче только Киркоров!»: Элджей похвастал количеством кроссовок Versace и новым айфоном

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-28T11:59:49+03:00

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В своем Instagram новосибирец Алексей Узенюк, известный как исполнитель Элджей, опубликовал новый снимок. На фото рэпер в окружении разноцветных кроссовок. Как подметили внимательные пользователи соцсети, все они принадлежат бренду категории люкс — Versace.

— Ну, все, круче только Киркоров! — язвили подписчики. — Когда перестанешь в детском мире одеваться?

— Кроссы выбрать не мог, прям как девочка, — предположили подписчики. — Настя, он без тебя не может решить, какие лучше, это же очевидно.

— У кого из них больше обуви? — интересовались поклонники.

Когда обсудили количество кроссовок, пользователи заметили кольцо на правой руке рэпера. А потом переключились на новый айфон последнего поколения, которым «звезда» и делал снимок. Пользователи соцсети предположили, что может именно им рэпер и хотел похвастать.

На все предположения Элджей ответил тишиной. Даже на признание любимой Насти Ивлеевой, которая оставила под постом короткое сообщение: «Скучаю». Его девушка сопроводила смайлом в виде цыпленка.

ИСТОЧНИК KP.RU