«Круче только Киркоров!»: Элджей похвастал количеством кроссовок Versace и новым айфоном
В своем Instagram новосибирец Алексей Узенюк, известный как исполнитель Элджей, опубликовал новый снимок. На фото рэпер в окружении разноцветных кроссовок. Как подметили внимательные пользователи соцсети, все они принадлежат бренду категории люкс — Versace.
— Ну, все, круче только Киркоров! — язвили подписчики. — Когда перестанешь в детском мире одеваться?
— Кроссы выбрать не мог, прям как девочка, — предположили подписчики. — Настя, он без тебя не может решить, какие лучше, это же очевидно.
— У кого из них больше обуви? — интересовались поклонники.
Когда обсудили количество кроссовок, пользователи заметили кольцо на правой руке рэпера. А потом переключились на новый айфон последнего поколения, которым «звезда» и делал снимок. Пользователи соцсети предположили, что может именно им рэпер и хотел похвастать.
На все предположения Элджей ответил тишиной. Даже на признание любимой Насти Ивлеевой, которая оставила под постом короткое сообщение: «Скучаю». Его девушка сопроводила смайлом в виде цыпленка.
ИСТОЧНИК KP.RU