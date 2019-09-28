"Хотелось материться": новосибирец сравнил маленьких детей в трамвае с «багажом» и собаками

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-28T06:37:05+03:00

Возмущение сибирячки вызвало то, что водитель трамвая открыл только одну дверь, где нет пандуса. Фото: Фламп

В сети разгорелся спор о том, где лучше ездить с малышами и коляской

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Все началось с того, что молодая мама из Новосибирска оставила негативный отзыв на Флампе в адрес Левобережного трамвайного филиала №4.

Возмущение сибирячки вызвало то, что водитель трамвая открыл только одну дверь. Причем ту, где вход в общественный транспорт не оборудован удобным пандусом для колясок. Правда, не только ступеньки стали препятствием для молодой мамы, впереди стоял турникет для оплаты проезда.

— Мне хотелось ругаться матом, когда подъехавший трамвай открыл только одну переднюю дверь! Со ступеньками! А я стою с коляской и ребенком в одной руке, а в другой со вторым. Мы специально ждали новый трамвай. Я очень обрадовалась, когда в нашем городе появились новые красные трамваи, с удобным подъемом для колясок, там, где средние двери. Но то, что я сегодня увидела — меня повергло в шок! Заходишь в трамвай, а там турникет, где средние двери — тоже турникет. Кстати, после оплаты проезда водителю, билет я не получила. Трамвай 2212, номер 16, — возмущается сибирячка.

Многие пользователи поддержали молодую маму и поделились своими историями, как они столкнулись с неудобствами нового трамвая.

Но нашлись и те, кто предложил не ездить мамам с детьми в трамваях, так как они создают неудобства другим пассажирам.

— Коляска занимает огромное количество места в итак тесном трамвае, а дети кричат. Дети дошкольного возраста — это не совсем пассажиры. Это «багаж» пассажиров, которые за них в ответе. Так же, как и при перевозке собак. И если хозяину собаки достаточно комфортно в общественном транспорте, это не значит что комфортно так же всем в этом транспорте, — заявил мужчина.

Далее сибиряк предлагает молодой маме купить машину и возить малышей в ней.

ИСТОЧНИК KP.RU