Сибирячка – о землетрясении в Стамбуле: «Все шаталось, люди эвакуировались, связь пропала»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-27T16:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Сильное землетрясение в Стамбуле произошло в четверг, 26 сентября: сейсмологи зафиксировали толчки силой почти шесть баллов. Во время ЧП в эпицентре оказалась и наша землячка Алена Тин: она переехала из Новосибирска в Турцию и сейчас живет там.

- Я впервые в жизни землетрясение почувствовала: очень странное ощущение, будто кто-то подошёл и начал трясти меня, стол и стул, - описывает происходящее девушка. – Я в тот момент в офисе была: у нас креативное пространство находится в историческом пятиэтажном доме. Коллеги отреагировали спокойно, продолжили работать.

Но так было не везде: в соседних зданиях многие люди испугались.

- В других местах и банках были эвакуации, - рассказала корреспондентам КП-Новосибирск Алена. – Потом связи не было часов до 8 вечера никакой, только Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU