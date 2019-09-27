2019-09-27T15:15:06+03:00
Общество

Хозяйка погибшего кота Моти рассказала о результатах судебной экспертизы

Она объявила, что уже начались следственные мероприятия
Алена КУЛЕШОВА
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Хозяйка кота Моти объявила о результатах экспертизы.Хозяйка кота Моти объявила о результатах экспертизы.
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В Новосибирске 26 сентября состоялась встреча в Следственном комитете по поводу обращений об убийстве кота Моти. Напомним, тело животного нашли в пакете рядом с мусорными баками недалеко от дома, где жила его хозяйка. В убийстве кота подозревают двух школьниц-живодерок.

Неравнодушные сибиряки проводили митинги, требуя запретить жестокое обращение с животными. В том числе и благодаря общественному резонансу, который вызвала эта ситуация, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти кота Моти. Была назначена экспертиза, способная определить, как именно могла наступить смерть животного. Некоторое время назад, хозяйка кота получила на руки ее результаты. Об этом женщина сообщила в соцсетях.

— Мы были ознакомлены с результатами экспертиз. Дополнительно допрошены. По Моте — смерть наступила в результате насильственных действий. Остальные сведения не разглашаются в интересах дела и в связи с подпиской о неразглашении, — написала она в паблике «Остановим новосибирских живодерок». — Руководитель очень внимательно нас выслушал. Порадовало, что был в курсе дела. Был составлен план мероприятий и дальнейших действий своего ведомства и передан следователю по УД.

Сибирячка также сообщила, что уже начинаются следственные мероприятия. И в связи с этим она просит людей прекратить подачу заявлений в Следственный комитет, поскольку цель была достигнута.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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