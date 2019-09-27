«Не видела ребенка два года»: сибирячке вернули сына, которого от нее прятал бывший муж
Судебные приставы помогли матери вернуть своего сына, которого больше двух лет от нее прятал бывший муж. Исполнительный документ об определении места жительства 4-летнего ребенка с матерь поступил в отдел судебных приставов по Новосибирскому району. Выяснилось, что пару лет назад после развода бывший муж забрал у женщины маленького сына и не позволял матери даже увидеться со своим ребенком. Сибирячка не смогла договориться с мужем и ей пришлось действовать через суд .
— Судебный пристав в рамках исполнительного производства приехал по адресу отца ребенка, который был указан в исполнительном производстве, — сообщают в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. — Но оказалось, что мужчина продал квартиру, по словам хозяев, должен был переехать в другой город. Но имелась и информация, что на сегодняшний день мужчина с сыном проживают в микрорайоне «Матрешкин двор».
Тогда приставы решили вместе с матерью ребенка съездить по данному адресу, чтобы узнать, проживает ли там бывший супруг женщины или нет. Чтобы их впустили в квартиру, судебным приставам пришлось представиться соседями.
В итоге выяснилось, что мальчик действительно живет в этой квартире с родственниками, а сам бывший муж женщины уехал на заработки в Москву. В результате решение суда было исполнено, и ребенок теперь будет жить вместе со своей родной матерью.
Напомним, в августе 2019 года судебным приставам также пришлось нанести визит сибирячке, отказавшейся платить алименты своему ребенку. Женщин была лишена родительских прав и с осени 2018 года обязана выплачивать алименты опекуну своего ребенка. Однако деньги тратить в основном на покупку выпивки. Когда ей нанесли визит судебные приставы, женщина спустила на них свою агрессивную собаку, но сотрудникам все равно удалось попасть в квартиру к должнице. В счет дога у нее изъяли телевизор, а также предупредили, что если она не встанет на путь исправления и не начнет выплачивать алименты, ей грозит уголовное наказание.
Так же, в августе судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД проводили рейд на Бердском шоссе. Так, прямо на месте, некоторым водителям из-за своих долгов пришлось переквалифицироваться в пешеходов — судебные приставы забрали их машины в счет неуплаты долгов. В число таких автомобилистов попала и семья из Бердска: они ехали на «Hyundai Elantra» своей дочери, которая имела крупную задолженность. Тогда сибирякам пришлось возвращаться домой на общественном транспорте. А все арестованные автомобили переданы на ответственное хранение представителям банков взыскателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU