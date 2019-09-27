2019-09-27T14:11:34+03:00
Общество

«Не видела ребенка два года»: сибирячке вернули сына, которого от нее прятал бывший муж

Чтобы попасть в квартиру к бывшему супругу женщины, судебным приставам пришлось представиться соседями
Алена КУЛЕШОВА
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Судебные приставы помогли матери воссоединиться с ребенком. Фото: Андрей КАРАСудебные приставы помогли матери воссоединиться с ребенком. Фото: Андрей КАРА
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Судебные приставы помогли матери вернуть своего сына, которого больше двух лет от нее прятал бывший муж. Исполнительный документ об определении места жительства 4-летнего ребенка с матерь поступил в отдел судебных приставов по Новосибирскому району. Выяснилось, что пару лет назад после развода бывший муж забрал у женщины маленького сына и не позволял матери даже увидеться со своим ребенком. Сибирячка не смогла договориться с мужем и ей пришлось действовать через суд .

— Судебный пристав в рамках исполнительного производства приехал по адресу отца ребенка, который был указан в исполнительном производстве, — сообщают в пресс-службе УФССП по Новосибирской области. — Но оказалось, что мужчина продал квартиру, по словам хозяев, должен был переехать в другой город. Но имелась и информация, что на сегодняшний день мужчина с сыном проживают в микрорайоне «Матрешкин двор».

Тогда приставы решили вместе с матерью ребенка съездить по данному адресу, чтобы узнать, проживает ли там бывший супруг женщины или нет. Чтобы их впустили в квартиру, судебным приставам пришлось представиться соседями.

В итоге выяснилось, что мальчик действительно живет в этой квартире с родственниками, а сам бывший муж женщины уехал на заработки в Москву. В результате решение суда было исполнено, и ребенок теперь будет жить вместе со своей родной матерью.

Напомним, в августе 2019 года судебным приставам также пришлось нанести визит сибирячке, отказавшейся платить алименты своему ребенку. Женщин была лишена родительских прав и с осени 2018 года обязана выплачивать алименты опекуну своего ребенка. Однако деньги тратить в основном на покупку выпивки. Когда ей нанесли визит судебные приставы, женщина спустила на них свою агрессивную собаку, но сотрудникам все равно удалось попасть в квартиру к должнице. В счет дога у нее изъяли телевизор, а также предупредили, что если она не встанет на путь исправления и не начнет выплачивать алименты, ей грозит уголовное наказание.

Так же, в августе судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД проводили рейд на Бердском шоссе. Так, прямо на месте, некоторым водителям из-за своих долгов пришлось переквалифицироваться в пешеходов — судебные приставы забрали их машины в счет неуплаты долгов. В число таких автомобилистов попала и семья из Бердска: они ехали на «Hyundai Elantra» своей дочери, которая имела крупную задолженность. Тогда сибирякам пришлось возвращаться домой на общественном транспорте. А все арестованные автомобили переданы на ответственное хранение представителям банков взыскателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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