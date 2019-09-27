В Черепаново открыли фитнес-парк «Березовая роща»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-27T12:26:18+03:00

Жителям Черепаново теперь есть, где бесплатно позаниматься фитнесом. Фото: nso.ru.

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Открыл обновленный фитнес-парк «Березовая роща» министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

— При проведении работ на объектах благоустройства по нацпроекту применяется комплексный подход, большое внимание уделяется оборудованию общественных пространств спортивными площадками, зонами физической активности, — подчеркнул Денис Архипов. — В новом парке в Черепаново не только выполнена укладка тротуарной плитки, озеленение, освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, но и открыты воркаут-зона, спортивная площадка, доступные для всех жителей. В настоящее время все объекты 2019 года в районе завершены, общая стоимость работ здесь составила более 28,5 млн рублей

Также в Черепановском районе по нацпроекту благоустроены дворы: там выполнено асфальтирование, освещение и озеленение, установлены малые архитектурные формы, организованы детские и спортивные площадки.

— На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование», с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил высокую востребованность проекта как со стороны жителей, так и со стороны муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU