2019-09-27T12:26:18+03:00
Спорт

В Черепаново открыли фитнес-парк «Березовая роща»

Спортплощадка организована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Жителям Черепаново теперь есть, где бесплатно позаниматься фитнесом. Фото: nso.ru.Жителям Черепаново теперь есть, где бесплатно позаниматься фитнесом. Фото: nso.ru.
Изменить размер текста:

Открыл обновленный фитнес-парк «Березовая роща» министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

— При проведении работ на объектах благоустройства по нацпроекту применяется комплексный подход, большое внимание уделяется оборудованию общественных пространств спортивными площадками, зонами физической активности, — подчеркнул Денис Архипов. — В новом парке в Черепаново не только выполнена укладка тротуарной плитки, озеленение, освещение, обустроены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, но и открыты воркаут-зона, спортивная площадка, доступные для всех жителей. В настоящее время все объекты 2019 года в районе завершены, общая стоимость работ здесь составила более 28,5 млн рублей

Также в Черепановском районе по нацпроекту благоустроены дворы: там выполнено асфальтирование, освещение и озеленение, установлены малые архитектурные формы, организованы детские и спортивные площадки.

— На территории многих населенных пунктов появляются островки притяжения молодежи, семей с детьми, жителей разных возрастов. Мы практикуем комплексный подход, стараемся совместить реализацию этого проекта с другими — «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Инициативное бюджетирование», с мероприятиями, проводимыми на средства грантовой поддержки и инициированными общественными организациями», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона отметил высокую востребованность проекта как со стороны жителей, так и со стороны муниципальных образований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирские предприятия приглашают поучаствовать в конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»
Новосибирские полицейские поймали банду с девятью килограммами наркотиков
Им резко стало плохо: 6 детей отравились после еды в школьной столовой
Две иномарки столкнулись под Новосибирском: погиб один из водителей
«Два дня лежат с рвотой»: в Новосибирске дети отравились в школьной столовой
Убил и закопал на ТЭЦ: поиски 57-летнего сибиряка закончились трагедией
Матерился и угрожал: уволенный новосибирец устроил дебош в центре занятости
«Неужели они русские?»: откровенное видео сибирячек набрало 178 миллионов просмотров
«Невезуха»: вылетевший люк покорежил авто новосибирцев
«Зато с «мяском»: сибирячка купила в магазине ореховую смесь с червяком
Говорили – просто растет, оказалось – волчанка: парализованная девочка теряет память
«Бело-синий – самый сильный!»: баскетбольная команда «Динамо» из Новосибирска обыграла соперниц из Казани
«Машину всю разворотило»: под Новосибирском минивэн влетел в припаркованную фуру
«Пробирает до мурашек!»: Елена Яткина показала чувственный танец на высоких каблуках
Лучший строитель 2019: «Комсомольская правда» наградила самых надежных застройщиков в Новосибирске
Родители вместе с детьми вышли на пикет, требуя уволить директора музыкальной школы № 9
Эвакуировали 34 человека: пожарным удалось потушить пожар в центре Новосибирска
Въезд в Чемской бор попытались перекрыть с помощью деревянных богатырей и бетонных зверушек
Чемпионка мира Виолетта Колобова показала красивые фото со свадьбы с Романом Власовым
«Пожарные не могут подъехать из-за машин»: на улице Советская загорелась крыша дома
Благодаря умным комбайнам новосибирские аграрии собирают урожай быстрее
Дед на легковушке сбил пенсионерку: пожилая сибирячка находится в больнице