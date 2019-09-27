2019-09-27T12:07:45+03:00
Происшествия

Новосибирские полицейские поймали банду с девятью килограммами наркотиков

Они планировали продать их на территории города
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области задержали наркоторговцев с крупной партией запрещенного вещества. Фото: Кадр из видеоВ Новосибирской области задержали наркоторговцев с крупной партией запрещенного вещества. Фото: Кадр из видео
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Сотрудникам полиции в Новосибирске удалось поймать группу наркоторговцев. Пресечь их деятельность удалось 22 августа сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Членами преступной группировки оказались 28-летний житель Новосибирска, 29-летний гражданин одной из республик Средней Азии и 38-летний житель Томска. Ранее мужчины не привлекались к уголовной ответственности.

— Подозреваемый из Новосибирска был задержан в ходе спецоперации при поддержке отряда спецназначения «Гром» на въезде в село Раздольное, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В его машине оперативники нашли рюкзак, в котором было 10 полиэтиленовых упаковок с наркотическим средством «a-PVP». Общий вес найденного вещества составил 8 килограммов 400 граммов. А в ходе осмотра квартиры задержанного, полицейские обнаружили и изъяли еще 970 граммов этого же вещества.

Двое других подозреваемых были задержаны в поселке Новый в Новосибирской области, после того, как они забрали из тайника свертки с наркотическим веществом синтетического происхождения.

Выяснилось, что новосибирец приобретал оптовые партии наркотиков и сооружал тайники-закладки для дальнейшего их сбыта. Общая масса изъятого вещества составила более 9 килограммов.

По данному факту следователи ГУ МВД России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В данное время подозреваемые заключены под стражу.

Напомним, 20 сентября в Новосибирской области задержали наркодиллеров, планировавших продать крупную партию наркотиков. Оперативники задержали их при попытке провести в дверцах машины 19 килограммов гашиша, которую члены ОПГ планировали продать в городе. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

В Новосибирской области задержали наркоторговцев с крупной партией запрещенного вещества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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