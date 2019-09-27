2019-09-27T09:52:41+03:00
Происшествия

Две иномарки столкнулись под Новосибирском: погиб один из водителей

Остальные участники ДТП получили повреждения различной тяжести
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском произошло лобовое столкновение двух иномарок. Фото: "АСТ-54"Под Новосибирском произошло лобовое столкновение двух иномарок. Фото: "АСТ-54"
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Утром 27 сентября в Новосибирской области произошло ДТП. В Коченевском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Авария случилась около девяти часов утра на 1357 километре трассы Р-254.

По предварительной информации, в аварии погиб водитель одной из машин. Фото: "АСТ-54"

По предварительной информации, в аварии погиб водитель одной из машин. Фото: "АСТ-54"

— По предварительной информации, в результате аварии погиб мужчина, который управлял одним из автомобилей, — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области. — Водитель второго автомобиля, а также мужчина и женщина, которые находились в одной из иномарок в качестве пассажиров, были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В МВД также сообщили, что предполагаемой причиной произошедшего ДТП стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей. На данный момент, по факту случившейся аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Фото: "АСТ-54"

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Фото: "АСТ-54"

ИСТОЧНИК KP.RU

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