2019-09-27T07:31:32+03:00
Общество

Матерился и угрожал: уволенный новосибирец устроил дебош в центре занятости

Успокаивать его пришлось сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ скрутили дебошира. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ скрутили дебошира. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали мужчину, устроившего скандал в отделе занятости населения Кировского района г. Новосибирска.

26.09.2019г. в 12:10 час. в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из отдела занятости населения, расположенного на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Туда был направлен 73-ий экипаж группы быстрого реагирования.

Прибыв на место, бойцы выяснили, что скандал с руганью и угрозами в адрес персонала устроил 35-ти летний мужчина, недавно сокращенный с работы.

Он требовал вернуть ему документы, сданные ранее сюда им же для получения выплаты. При этом угрожал, что придёт сюда снова завтра, но, уже вооружившись палкой, и тогда всем «мало не покажется».

Поскольку отказ от выплаты не предусматривает такую форму подачи заявления, сотрудники вызвали охрану и полицию.

Гвардейцы задержали буяна и передали его правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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