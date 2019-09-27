Матерился и угрожал: уволенный новосибирец устроил дебош в центре занятости
Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали мужчину, устроившего скандал в отделе занятости населения Кировского района г. Новосибирска.
26.09.2019г. в 12:10 час. в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги из отдела занятости населения, расположенного на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Туда был направлен 73-ий экипаж группы быстрого реагирования.
Прибыв на место, бойцы выяснили, что скандал с руганью и угрозами в адрес персонала устроил 35-ти летний мужчина, недавно сокращенный с работы.
Он требовал вернуть ему документы, сданные ранее сюда им же для получения выплаты. При этом угрожал, что придёт сюда снова завтра, но, уже вооружившись палкой, и тогда всем «мало не покажется».
Поскольку отказ от выплаты не предусматривает такую форму подачи заявления, сотрудники вызвали охрану и полицию.
Гвардейцы задержали буяна и передали его правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU