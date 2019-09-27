«Невезуха»: вылетевший люк покорежил авто новосибирцев

СЕГОДНЯ 06:11 2019-09-27T06:11:52+03:00

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В пятницу, 27 сентября, неприятная история произошла на улице Пихтовой в Первомайском районе: так вылетевший люк покорежил авто. О том, что произошло, новосибирцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Из-под КамАЗа, ехавшего впереди, вылетела крышка люка. Итог - пробит бак омывателя, повреждён бампер и противотуманка, - перечислили сибиряки в своем посте. ВАжный момент: как оказалось, это уже не единственный подобный случай, который произошел на этом участке дороги:

- Жильцы говорят, что это не первая авария с участием этой самой крышки люка. Коммунальные службы ничего не меняют, - возмущаются сибиряки.

Пользователи соцсетей в комментариях поддержали новосибирцев:

- Это страховой случай, ущерб вам выплатят. Судебные тяжбы не нужны.

- Невезуха.

- Вот так идешь вдоль дороги , а тебе в голову крышка люка прилетит, и ни одна каска не спасет, - сетуют сибиряки.

Вылетевший люк покорежил авто новосибирцев.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU