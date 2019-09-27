«Невезуха»: вылетевший люк покорежил авто новосибирцев
В пятницу, 27 сентября, неприятная история произошла на улице Пихтовой в Первомайском районе: так вылетевший люк покорежил авто. О том, что произошло, новосибирцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Из-под КамАЗа, ехавшего впереди, вылетела крышка люка. Итог - пробит бак омывателя, повреждён бампер и противотуманка, - перечислили сибиряки в своем посте. ВАжный момент: как оказалось, это уже не единственный подобный случай, который произошел на этом участке дороги:
- Жильцы говорят, что это не первая авария с участием этой самой крышки люка. Коммунальные службы ничего не меняют, - возмущаются сибиряки.
Пользователи соцсетей в комментариях поддержали новосибирцев:
- Это страховой случай, ущерб вам выплатят. Судебные тяжбы не нужны.
- Невезуха.
- Вот так идешь вдоль дороги , а тебе в голову крышка люка прилетит, и ни одна каска не спасет, - сетуют сибиряки.
Вылетевший люк покорежил авто новосибирцев.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU