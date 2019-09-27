«Зато с «мяском»: сибирячка купила в магазине ореховую смесь с червяком

СЕГОДНЯ 04:15 2019-09-27T04:15:25+03:00

О своей неаппетитной покупке она рассказала в соцсетях

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О том, что сибирячка купила фруктово-ореховую смесь с невкусной добавкой, она сама рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Купили в «Светофоре» фрукто-ореховая смесь, внутри больше 5 червяков, - пожаловалась сибирячка. - Более того, когда в магазине взяли первую упаковку, я увидела внутри бабочку. На кассе проинформировали об этом, на что мне сказала продавщица, чтобы я положила ее на место. Я сказал, чтобы убрали эту упаковку с продажи, она отложила в сторону. Я пошла, взяла другую: посмотрела, вроде ничего нет. Но по приезду домой обнаружила червяков.

Пользователей соцсетей эта история возмутила и они высказываются в комментариях:

- Надо было в морду потыкать продавцу!

- Не только орехи, но и мяско.

- Ну как бы черви что попало есть не будут.

- А вы любите острые ощущения, - пишут под постом комментаторы.

Сибирячка купила в магазине ореховую смесь с червями.

ИСТОЧНИК KP.RU