2019-09-27T04:15:25+03:00
Общество

«Зато с «мяском»: сибирячка купила в магазине ореховую смесь с червяком

О своей неаппетитной покупке она рассказала в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Ореховая смесь оказалась с неаппетитной начинкой. Фото: https://vk.com/revizorro_nsk54Ореховая смесь оказалась с неаппетитной начинкой. Фото: https://vk.com/revizorro_nsk54
Изменить размер текста:

О том, что сибирячка купила фруктово-ореховую смесь с невкусной добавкой, она сама рассказала в группе «Ревизорро Новосибирск».

- Купили в «Светофоре» фрукто-ореховая смесь, внутри больше 5 червяков, - пожаловалась сибирячка. - Более того, когда в магазине взяли первую упаковку, я увидела внутри бабочку. На кассе проинформировали об этом, на что мне сказала продавщица, чтобы я положила ее на место. Я сказал, чтобы убрали эту упаковку с продажи, она отложила в сторону. Я пошла, взяла другую: посмотрела, вроде ничего нет. Но по приезду домой обнаружила червяков.

Пользователей соцсетей эта история возмутила и они высказываются в комментариях:

- Надо было в морду потыкать продавцу!

- Не только орехи, но и мяско.

- Ну как бы черви что попало есть не будут.

- А вы любите острые ощущения, - пишут под постом комментаторы.

Сибирячка купила в магазине ореховую смесь с червями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Говорили – просто растет, оказалось – волчанка: парализованная девочка теряет память
«Бело-синий – самый сильный!»: баскетбольная команда «Динамо» из Новосибирска обыграла соперниц из Казани
«Машину всю разворотило»: под Новосибирском минивэн влетел в припаркованную фуру
«Пробирает до мурашек!»: Елена Яткина показала чувственный танец на высоких каблуках
Лучший строитель 2019: «Комсомольская правда» наградила самых надежных застройщиков в Новосибирске
Родители вместе с детьми вышли на пикет, требуя уволить директора музыкальной школы № 9
Эвакуировали 34 человека: пожарным удалось потушить пожар в центре Новосибирска
Въезд в Чемской бор попытались перекрыть с помощью деревянных богатырей и бетонных зверушек
Чемпионка мира Виолетта Колобова показала красивые фото со свадьбы с Романом Власовым
«Пожарные не могут подъехать из-за машин»: на улице Советская загорелась крыша дома
Благодаря умным комбайнам новосибирские аграрии собирают урожай быстрее
Дед на легковушке сбил пенсионерку: пожилая сибирячка находится в больнице