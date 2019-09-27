2019-09-27T03:30:34+03:00
Общество

Говорили – просто растет, оказалось – волчанка: парализованная девочка теряет память

Чтобы у школьницы был шанс выздороветь, ей нужно лечение в Санкт-Петербурге
Татьяна СОЛОВОВА
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Девочка сейчас передвигается с трудом. Фото: соцсети.Девочка сейчас передвигается с трудом. Фото: соцсети.
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Симптомы тяжелой болезни у Сони Хомович из села Марусино начали проявляться с первого класса:

- Я стала замечать, что у дочки начались проблемы с памятью: если раньше ей достаточно было прочитать стихотворение, и она легко его рассказывала, то теперь ей требовалось два часа, - говорит Надежда, мама девочки. – Еще на коже у нее стали появляться странные пятна. Врачи нас сначала перепугали, что это рак, а после очередных анализов заявили, что дочка просто растет, ничего страшного. И чтобы я не придумывала болезни дочке.

Но Соне лучше не становилось, а год назад у нее случился приступ:

- Дочку стало рвать, мы ее повезли в больницу, - рассказывает Надежда, мама девочки. – А потом у нее парализовало левую сторону: Соня сейчас ходит с трудом. Еще из-за потери памяти был момент, что она даже меня не узнавала…

Только тогда врачи и диагностировали у нее волчанку. Чтобы у девочке был шанс побороть болезнь, ей нужно лечение в Санкт-Петербурге. Сами процедуры Соне сделают по квоте, но перелет, анализы, проживание в чужом городе Хомович нужно оплатить самим. На это требуется около 300 тысяч рублей: у семьи таких денег нет. Если вы готовы помочь, то деньги можно перечислить на карту Сбербанка: ее номер 2202200816712291.

ИСТОЧНИК KP.RU

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