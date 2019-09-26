2019-09-26T21:06:09+03:00
Общество

«Бело-синий – самый сильный!»: баскетбольная команда «Динамо» из Новосибирска обыграла соперниц из Казани

Матч закончился со счетом 79:62
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Команда "Динамо" обыграла команду "Казаночка" из столицы Татарстана. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСОКоманда "Динамо" обыграла команду "Казаночка" из столицы Татарстана. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО
Изменить размер текста:

Женская баскетбольная команда «Динамо» одержала победу в матче против команды «Казаночка» из столицы Татарстана. Игра состоялась 26 сентября в спортивном комплексе «Север» в Новосибирске.

— После не очень удачного стартового отрезка (0:4 к середине третьей минуты) наши девушки постепенно перехватили инициативу и к концу первой четверти уверенно лидировали — 25:11. И даже, несмотря на то, что к большому перерыву наше преимущество заметно сократилось, девочки настойчиво продолжали увеличивать свое преимущество, — сообщается на официальном сайте команды «Динамо». — В итоге матч закончился со счетом 79:62 (25:11, 12:22, 21:15, 21:14). Таким образом, наша команда взяла реванш за прошлогоднее кубковое поражение в Казани.

Девушкам удалось обыграть соперниц со счетом 79:62. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО

Девушкам удалось обыграть соперниц со счетом 79:62. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО

Лучше всех себя во время игры показали Ольга Воробьева, которая набрала 17 очков и, набравшие по 16 очков, Екатерина Поляшова и Елизавета Крымова.

В соцсетях люди поздравляют спортсменок с победой и желают им успехов в следующих матчах. Многие люди также отмечают, что в этом году состав команды намного сильнее, чем в прошлом:

— Бело-синий — самый сильный! С победой, девочки!

— Состав россиянок в этом году значительно сильнее, чем в прошлом. Вперед, Динамо!

— Красивая победа! Так держать! — пишут пользователи соцсетей.

В соцсетях люди поздравляют спортсменок с победой. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО

В соцсетях люди поздравляют спортсменок с победой. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Машину всю разворотило»: под Новосибирском минивэн влетел в припаркованную фуру
«Пробирает до мурашек!»: Елена Яткина показала чувственный танец на высоких каблуках
Лучший строитель 2019: «Комсомольская правда» наградила самых надежных застройщиков в Новосибирске
Родители вместе с детьми вышли на пикет, требуя уволить директора музыкальной школы № 9
Эвакуировали 34 человека: пожарным удалось потушить пожар в центре Новосибирска
Въезд в Чемской бор попытались перекрыть с помощью деревянных богатырей и бетонных зверушек
Чемпионка мира Виолетта Колобова показала красивые фото со свадьбы с Романом Власовым
«Пожарные не могут подъехать из-за машин»: на улице Советская загорелась крыша дома
Благодаря умным комбайнам новосибирские аграрии собирают урожай быстрее
Дед на легковушке сбил пенсионерку: пожилая сибирячка находится в больнице