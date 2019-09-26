«Бело-синий – самый сильный!»: баскетбольная команда «Динамо» из Новосибирска обыграла соперниц из Казани

СЕГОДНЯ 21:05 2019-09-26T21:06:09+03:00

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Женская баскетбольная команда «Динамо» одержала победу в матче против команды «Казаночка» из столицы Татарстана. Игра состоялась 26 сентября в спортивном комплексе «Север» в Новосибирске.

— После не очень удачного стартового отрезка (0:4 к середине третьей минуты) наши девушки постепенно перехватили инициативу и к концу первой четверти уверенно лидировали — 25:11. И даже, несмотря на то, что к большому перерыву наше преимущество заметно сократилось, девочки настойчиво продолжали увеличивать свое преимущество, — сообщается на официальном сайте команды «Динамо». — В итоге матч закончился со счетом 79:62 (25:11, 12:22, 21:15, 21:14). Таким образом, наша команда взяла реванш за прошлогоднее кубковое поражение в Казани.

Девушкам удалось обыграть соперниц со счетом 79:62. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО

Лучше всех себя во время игры показали Ольга Воробьева, которая набрала 17 очков и, набравшие по 16 очков, Екатерина Поляшова и Елизавета Крымова.

В соцсетях люди поздравляют спортсменок с победой и желают им успехов в следующих матчах. Многие люди также отмечают, что в этом году состав команды намного сильнее, чем в прошлом:

— Бело-синий — самый сильный! С победой, девочки!

— Состав россиянок в этом году значительно сильнее, чем в прошлом. Вперед, Динамо!

— Красивая победа! Так держать! — пишут пользователи соцсетей.

В соцсетях люди поздравляют спортсменок с победой. Фото: Официальный сайт БК "Динамо" НСО

ИСТОЧНИК KP.RU