«Машину всю разворотило»: под Новосибирском минивэн влетел в припаркованную фуру

СЕГОДНЯ 20:42 2019-09-26T20:42:08+03:00

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В ночь с 26 на 27 сентября под Новосибирском произошло серьезное ДТП. Авария случилась на Ордынской трассе, около села Ярково. Очевидцы события утверждают, что, вероятнее всего, минивэн врезался в припаркованную на обочине фуру.

— Фура стоит на обочине уже несколько дней, с аварийным знаком, видимо, машина сломалась, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев события. — Кабина у грузовика была целая, а вот легковой автомобиль сильно пострадал.

Очевидцы также сообщают, что, при повреждениях, которые получил минивэн, практически превратили машину в груду металла.

— Этот автомобиль больше похожа на большую кучу различных деталей, — сообщил КП-Новосибирск Александр Пеньков, который проезжал мимо участка дороги, на котором произошла авария. — Машину всю разворотило, выглядит очень жутко!

Очевидцы также сообщают, что пострадавший в ДТП водитель лежал прямо на проезжей части. Находящиеся рядом люди и сотрудники ДПС прикрыли его тело фанерой. Как утверждают люди, мужчина скончался на месте.

— Мы проезжали рядом в тот момент, когда случилась авария. За нами ехала «Скорая» с вызова, но остановилась у ДТП, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев. — В машине был только водитель, он сильно пострадал, ногу ему практически оторвало, но первое время он еще дышал. Потом, стало понятно, что мужчина не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU