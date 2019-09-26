Лучший строитель 2019: «Комсомольская правда» наградила самых надежных застройщиков в Новосибирске
Вручении премии «Лучший строитель 2019» от «Комсомольской правды» прошло сегодня в ресторане «СибирьСибирь». В торжественной обстановке были подведены итоги голосования.
Выбирали лучших читатели КП-новосибирск, соревнование в он-лайн режиме проходило с марта по сентябрь. Девять строительных компаний представили на суд сибиряков свои жилые комплексы.
Застройщики соревновались в 8 номинациях:
— Лучший строящийся объект комфорт-класса;
— Лучший строящийся объект бизнес-класса;
— Лучший строящийся объект элит-класса;
— Лучший проект комплексной застройки;
— Лучший коттеджный поселок года;
— Лучшая концепция благоустройства и архитектуры;
— Лучший комплекс апартаментов;
— Премьера года.
В конце награждения между участниками конкурса прошел небольшой розыгрыш и аукцион. Главный лот — картина, которая была нарисована новосибирской художницей Юлией Репиной и ее помощницей Алиной Долгушиной. Вырученные на аукционе средства пойдут на строительство нового дома для семьи, оставшейся без крова из-за пожара.
Подробный отчет о мероприятии смотрите на нашем сайте позже.
ИСТОЧНИК KP.RU