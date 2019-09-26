Лучший строитель 2019: «Комсомольская правда» наградила самых надежных застройщиков в Новосибирске

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-26T18:40:54+03:00

На награждении у гостей была возможность сфотографироваться со строителем. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Вручении премии «Лучший строитель 2019» от «Комсомольской правды» прошло сегодня в ресторане «СибирьСибирь». В торжественной обстановке были подведены итоги голосования.

Выбирали лучших читатели КП-новосибирск, соревнование в он-лайн режиме проходило с марта по сентябрь. Девять строительных компаний представили на суд сибиряков свои жилые комплексы.

Застройщики соревновались в 8 номинациях:

— Лучший строящийся объект комфорт-класса;

— Лучший строящийся объект бизнес-класса;

— Лучший строящийся объект элит-класса;

— Лучший проект комплексной застройки;

— Лучший коттеджный поселок года;

— Лучшая концепция благоустройства и архитектуры;

— Лучший комплекс апартаментов;

— Премьера года.

В конце награждения между участниками конкурса прошел небольшой розыгрыш и аукцион. Главный лот — картина, которая была нарисована новосибирской художницей Юлией Репиной и ее помощницей Алиной Долгушиной. Вырученные на аукционе средства пойдут на строительство нового дома для семьи, оставшейся без крова из-за пожара.

Подробный отчет о мероприятии смотрите на нашем сайте позже.

ИСТОЧНИК KP.RU