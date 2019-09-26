2019-09-26T18:38:07+03:00
Общество

Родители вместе с детьми вышли на пикет, требуя уволить директора музыкальной школы № 9

Они утверждают, что за время его руководства из школы уволилось много учителей
Алена КУЛЕШОВА
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Родители и дети требует увольнения директора музыкальной школы № 9. Фото: Academ.infoРодители и дети требует увольнения директора музыкальной школы № 9. Фото: Academ.info
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В Новосибирске возмущенные родители учеников детской музыкальной школы № 9 выступили с требованием уволить директора учебного учреждения. Они собрались на митинг 25 сентября в Первомайском сквере.

Все началось с увольнения одного из педагогов музыкальной школы. Родители утверждают, что после го ухода в школе стала сильно «хромать» хоровое направление. Почти сто детей не смогли больше ходить на занятия. Создателя этого хора уволили еще до начала учебного года по распоряжению директора с формулировкой «уволен в интересах детей».

Родителям и педагогам уже обещали разобраться в ситуации. Так, в мэрии города ему уже предлагали уволиться, но мужчина отказался подписывать документы, а после этого ушел на больничный. Теперь, согласно закону, его нельзя уволить до того, как он выйдет на работу.

Они утверждают, что из-за него из школы ушло много хороших учителей. Фото: Academ.info

Они утверждают, что из-за него из школы ушло много хороших учителей. Фото: Academ.info

— Из школы начали массово увольняться преподаватели, это очень сильно отражается на детях, — рассказала изданию Academ.info мама одного из учеников. — Раньше в школе были вокальный ансамбль «Децима» и 2 концертных хора: младший «Росинки», старший сводный хор. Они часто выступали на концертах, участвовали в конкурсах районного, муниципального и международного значения, завоевывая престижные дипломы лауреатов I и II степени. А теперь хоров у нас больше нет. То, что строилось годами, было буквально разрушено.

На плакатах в руках у родителей и детей были такие лозунги как: «Верните наших учителей!», «Долой самоуправство в школе!», «Нет старых учителей, есть мудрые и заслуженные!», «Школа для детей!».

«Детская музыкальная школа №9» была открыта в Новосибирске в 1960 году на базе филиала Бердской музыкальной школы. На сайте образовательного учреждения сообщается, что более 35% учащихся принимают активное участие в различного уровня конкурсах и фестивалях. Активно участвуют во всех концертно-просветительских мероприятиях микрорайона и за его пределами. А более 25% обучающихся детей добились в 2016 году общественного признания на региональных, городских, областных и международных конкурсах и фестивалях. Отчетные концерты учащихся детской музыкальной школы ежегодно собирают полный зал дома культуры «Приморский».

ИСТОЧНИК KP.RU

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