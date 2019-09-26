Эвакуировали 34 человека: пожарным удалось потушить пожар в центре Новосибирска
Пожарным удалось ликвидировать крупный пожар на крыше многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Из горящего здания были эвакуированы 34 человека, среди которых было трое детей и один инвалид. По предварительно информации, никто не пострадал.
Пока пожарные осматривали квартиры, эвакуированных жильцов разместили в предоставленные мэрией города два автобуса.
Для тушения пожара на месте был развернут оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по НСО
— В первые минуты после прибытия на место был создан штаб пожаротушения и определены боевые участки: две автолестницы и 50-метровый автоколенчатый подъемник задействовали для работ на высоте, а проливку дома организовали через подъезд и чердак дома, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожар удалось локализировать в пределах той площади, которая была на момент прибытия первых подразделений. Вскоре пожар удалось локализовать. Специалисты ведут проливку и разбор горевших конструкций.
Из горящего дома были эвакуированы 34 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО
Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях обследовали дом с высоты при помощи квадрокоптера, пожарные с помощью тепловизора проверили квартиры на наличие скрытых очагов тления.
На данный момент причина пожара еще устанавливается. После завершения работ пожарных дознаватели МЧС приступят к расследованию возгорания.
Пожарные потушили дом в центре Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU