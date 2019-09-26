Эвакуировали 34 человека: пожарным удалось потушить пожар в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-26T18:22:02+03:00

Пожарным удалось потушить загоревшуюся крышу дома в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО

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Пожарным удалось ликвидировать крупный пожар на крыше многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Из горящего здания были эвакуированы 34 человека, среди которых было трое детей и один инвалид. По предварительно информации, никто не пострадал.

Пока пожарные осматривали квартиры, эвакуированных жильцов разместили в предоставленные мэрией города два автобуса.

Для тушения пожара на месте был развернут оперативный штаб. Фото: ГУ МЧС по НСО

— В первые минуты после прибытия на место был создан штаб пожаротушения и определены боевые участки: две автолестницы и 50-метровый автоколенчатый подъемник задействовали для работ на высоте, а проливку дома организовали через подъезд и чердак дома, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пожар удалось локализировать в пределах той площади, которая была на момент прибытия первых подразделений. Вскоре пожар удалось локализовать. Специалисты ведут проливку и разбор горевших конструкций.

Из горящего дома были эвакуированы 34 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО

Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях обследовали дом с высоты при помощи квадрокоптера, пожарные с помощью тепловизора проверили квартиры на наличие скрытых очагов тления.

На данный момент причина пожара еще устанавливается. После завершения работ пожарных дознаватели МЧС приступят к расследованию возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/734394" frameborder="0"></iframe> Пожарные потушили дом в центре Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU