Въезд в Чемской бор попытались перекрыть с помощью деревянных богатырей и бетонных зверушек

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-26T16:13:56+03:00

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Сотрудники Горзеленхоза снова пытались перекрыть въезд в Чемской бор. И избрали они для этого весьма необычный способ: теперь, кроме стандартных бетонных блоков, нарушителям преградили путь деревянные богатыри и бетонные зверушки. Об этом сообщает сайт «Родные берега».

Фотографии креативных «стражников» выложили в соцсети местные активисты, которые уже долгое время пытаются разными способами навести порядок в Чемском бору.

Так, уже третий год подряд они проводят на его территории мероприятия по очистке его прибрежной зоны от мусора. Также они регулярно делают попытки добиться от властей помощи в сохранении остатков этого уникального лесного массива на территории ОбьГЭСа.

Лесники утверждают, что использовали то, что было у них на складе. Фото: “Гражданин ОбьГЭС”

— Это далеко не первая попытка остановить автомобилистов, которые не перестают ездить по территории нашего леса. Теперь вот, помимо обычных блоков, преграждающих въезд, у нас тут появились фигуры в виде богатырей, лебедя, медведя и неизвестной породы оленя, — комментируют активисты случившееся в паблике «Гражданин ОбьГЭС». — Похоже, что планы выделить из городского бюджета на эффективное перекрытие въезда в наш лес 700 тысяч рублей, так и не исполняться.

Лесники утверждают, что они сделали все возможное: привезли именно то, что было у них на складе. Однако они и сами не верят, что такие ограждения продержаться долго и на самом деле могут остановить недобросовестных автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU