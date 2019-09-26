2019-09-26T15:46:27+03:00
Общество

Чемпионка мира Виолетта Колобова показала красивые фото со свадьбы с Романом Власовым

Девушка также поблагодарила Алекасндра Карелина за то, что он смог посетить торжество
Алена КУЛЕШОВА
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Виолетта Колобова поделилась в соцсетях фотографиями со своей свадьбы с Дмитрием Власовым. Фото: violetta_kolobovaВиолетта Колобова поделилась в соцсетях фотографиями со своей свадьбы с Дмитрием Власовым. Фото: violetta_kolobova
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Сибиряк Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой. Об этом 25 сентября сообщили в Федерации фехтования России. А спустя некоторое время счастливая девушка опубликовала снимки с торжества на своей странице в Instagram. Девушка поделилась радостью с подписчиками, а также поблагодарила Александра Карелина за то, что он смог посетить их свадьбу.

— Это самый счастливый день в моей жизни, — написала Виолетта Колобова на своей странице. — Александр Александрович, большая честь для нас, что в этот важный день вы были с нами.

Девушка также поблагодарила Александра Карелина за то, что он смог посетить торжество. Фото: violetta_kolobova

Девушка также поблагодарила Александра Карелина за то, что он смог посетить торжество. Фото: violetta_kolobova

В комментариях под постами пользователи соцсетей еще раз поздравили девушку с радостным событием и пожелали им с мужем счастливой семейной жизни:

— Еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием! Очень рада, что такие уважаемые гости решили его посетить!

— Виолетта, вы просто красавица! Счастья вам с мужем!

— Вы очень красивая пара! Счастливой вам семейной жизни!

Роман Власов и Виолетта Колобова поженились 24 сентября. Фото: violetta_kolobova

Роман Власов и Виолетта Колобова поженились 24 сентября. Фото: violetta_kolobova

ИСТОЧНИК KP.RU

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