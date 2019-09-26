«Пожарные не могут подъехать из-за машин»: на улице Советская загорелась крыша дома
Вечером в Новосибирске на улице Советская у дома под номером 12 загорелась кровля. Очевидцы сообщают, что огонь уже распространился по всей площади здания — около 400 квадратных метров.
— На место произошедшего приехали сотрудники ГИБДД и эвакуаторы, потому что все ближайшие пожарные гидранты заставлены личным машинами жильцов, на колодцах стоят автомобили, — пишет очевидец события в паблике «АСТ-54».
На месте случившегося работают около 12 пожарных расчетов и автомобили «Скорой помощи». Пожарные проверяют квартиры, поскольку есть вероятность проникновения огня в жилые помещения.
Пожарные машины не могли подобраться к дому из-за припаркованных машин. Фото:"АСТ-54"
В комментариях под постом в социальных сетях многие люди пишут, что дым от пожара виден на соседних улицах:
— Работаю недалеко от этого дома, у нас дым хорошо видно и очень сильно пахнет гарью.
— Интересно, из-за чего пожар начался? Поджог был или просто совпадение?
— Говорят, что дом был с газопроводом на чердаке, может из-за этого.
В Новосибирске загорелась кровля на крыше жилого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU