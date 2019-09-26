2019-09-26T15:17:56+03:00
Происшествия

«Пожарные не могут подъехать из-за машин»: на улице Советская загорелась крыша дома

Спецтехника не могла подъехать к дому, так как путь был прегражден припаркованными у дома автомобилями
Алена КУЛЕШОВА
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В доме на улице советская загорелась кровля на крыше. Фото: "АСТ-54"В доме на улице советская загорелась кровля на крыше. Фото: "АСТ-54"
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Вечером в Новосибирске на улице Советская у дома под номером 12 загорелась кровля. Очевидцы сообщают, что огонь уже распространился по всей площади здания — около 400 квадратных метров.

— На место произошедшего приехали сотрудники ГИБДД и эвакуаторы, потому что все ближайшие пожарные гидранты заставлены личным машинами жильцов, на колодцах стоят автомобили, — пишет очевидец события в паблике «АСТ-54».

На месте случившегося работают около 12 пожарных расчетов и автомобили «Скорой помощи». Пожарные проверяют квартиры, поскольку есть вероятность проникновения огня в жилые помещения.

Пожарные машины не могли подобраться к дому из-за припаркованных машин. Фото:"АСТ-54"

Пожарные машины не могли подобраться к дому из-за припаркованных машин. Фото:"АСТ-54"

В комментариях под постом в социальных сетях многие люди пишут, что дым от пожара виден на соседних улицах:

— Работаю недалеко от этого дома, у нас дым хорошо видно и очень сильно пахнет гарью.

— Интересно, из-за чего пожар начался? Поджог был или просто совпадение?

— Говорят, что дом был с газопроводом на чердаке, может из-за этого.

В Новосибирске загорелась кровля на крыше жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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