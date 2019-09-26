Благодаря умным комбайнам новосибирские аграрии собирают урожай быстрее

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-26T13:28:55+03:00

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Уборочная кампания в регионе уже на финишной прямой. С полей убрано более одного миллион гектаров зерновых и зернобобовых культур, намолочено свыше двух миллионов тонн зерна — почти 85% от запланированного объема. Первыми урожай собрали аграрии Маслянинского и Сузунского районов.

С окончанием кампании их поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Сердечно поздравляю вас с завершением уборки урожая зерновых культур. Высокая организация труда, умелое использование передовых технологических приемов при уборке зерновых культур, позволили вашему району одним из первых в области своевременно убрать выращенный урожай, — отметил глава региона.

Аграрии собирают урожай быстрее, чем в прошлом. Сельхозпроизводители отмечают, что нынче в уборке задействованы современные комбайны: благодаря господдержке автопарк значительно обновили. Взамен старых машин куплены энергонасыщенные и высокопроизводительные трактора и комбайны, оснащенные цифровыми технологиями. Это элементы системы точного земледелия, в том числе параллельное вождение, основанное на спутниковой навигации, системы картирования территории и прочие инновационные технические решения.

Из областного бюджета на эти цели направлено более 700 миллионов рублей. Годовой план по обновлению автопарка перевыполнен на 140 %.

ИСТОЧНИК KP.RU