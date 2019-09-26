Дед на легковушке сбил пенсионерку: пожилая сибирячка находится в больнице

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-26T12:51:27+03:00

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Днем 26 сентября, в Дзержинском районе города Новосибирска произошло ДТП. Пожилой водитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

— Водитель 1937 года рождения ехал по улице Авиастроителей, со стороны 25 лет октября в сторону улицы Учительская, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — Около дома номер 8 по улице Авиастроителей он наехал на 63-летнюю женщину , которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии женщина получила сотрясении головного мозга, а также перелом седалищной кости. Пострадавшую госпитализировали.

Информация о случившемся появилась в соцсетях. В комментариях под постом об аварии многие люди отметили, что в последе время стало происходить все больше аварий по вине пожилых водителей:

— Удивительно, что в таком возрасте ему врачи разрешили водить машину.

— В таком возрасте уже и реакция не та, и зрение. Должны быть ограничения по вождению.

— На этом участке дороги регулярно всякие ДТП происходят, даже с молодыми водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU