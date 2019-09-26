Самолет сломался: рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург задержали на 14 часов

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-26T12:16:27+03:00

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В Новосибирском аэропорту Толмачево отложили вылет самолета из Новосибирска в Санкт-Петербург из-за технической неисправности. Во время проверки бота перед полетом, была обнаружена техническая неисправность.

Самолет «Airbus A319» принадлежащий авиакомпании Россия» должен был вылететь из аэропорта в 6:45, однако по причине обнаруженной технической неисправности, вылет рейса задержали до девяти часов вечера.

— На рейс было зарегистрировано 67 пассажиров. В ходе сложившейся ситуации, 10 человек улетели другими рейсами, а 10 были размещены в гостиницах, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Все остальные пассажиры, оставшиеся в аэропорту, были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием. Сотрудники транспортной прокуратуры следят за соблюдением прав пассажиров.

Авиакомпания заверяет, что пассажиры смогут улететь в Санкт-Петербург вечером, этим же бортом, после того, как он пройдет дополнительное техническое обслуживание.

Напомним, до этого в сентябре в Толмачево уже задерживали вылет еще одного рейса из Новосибирска в Москву из-за сработавшего датчика технеисправности. Тогда в 167 пассажиров остались в аэропорту до выяснения обстоятельств.

А в августе этого года в аэропорту был задержан рейс из Новосибирска в Сеул, после того, как один из пассажиров заподозрил, что на борту воздушного судна может находиться взрывное устройство. В тот раз, после проведения всех необходимых проверок, самолет спокойно вылетел в Южную Корею с задержкой в два часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU