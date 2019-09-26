2019-09-26T10:46:42+03:00
Общество

«Горы и медведи»: эстакаду возле «Меги» украсили яркие граффити

В «Меге» планируют использовать яркую площадку для проведения своих акций
Надежда ЯРКОВА
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Сюжет граффити связан с природой Сибири и Швеции. Фото: Иван Ягода.Сюжет граффити связан с природой Сибири и Швеции. Фото: Иван Ягода.
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В Новосибирске уличные художники расписали эстакаду возле «Меги» яркими граффити. А под ней появилась картинная галерея. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Граффити — это совместный проект команды художников «Такнадо!» и ТЦ «Мега». Автор эскиза новосибирский художник Иван Ягода. Работа идет уже неделю закончить ее планируют уже через три дня. Площадь нового граффити составит не менее 750 квадратных метров.

— Это необычный проект, очень крутой. «Мега» — молодцы, окультуривают левобережье, украшают город, — добавил Иван Ягода.

Он отметил, что сюжет граффити связан с природой.

На эстакаде уже сейчас можно увидеть горы и медведей. Как рассказал руководитель отдела маркетинга «Меги» в Новосибирске Иван Баталов, задача была показать схожесть природы Швеции, откуда родом компания «IKEA», и Сибири.

Граффити планируют закончить к концу недели. Фото: Иван Ягода.

Граффити планируют закончить к концу недели. Фото: Иван Ягода.

— Нам не нравилось, что серая стена эстакады выглядит неэстетично, перекрывает вид на торговый центр. Поэтому решили сделать ее ярче с помощью граффити, — объяснил Иван Баталов.

Под самой эстакадой появилась картинная галерея — три больших полотна трех разных новосибирских художников. А еще рядом поставили деревянных далекарлийских коней — их тоже трое и они символизируют семью: самый большой — это папа, поменьше — мама, и маленький — ребенок.

Справка: Далекарлийская лошадка, или Даларнская лошадка — стилизованная деревянная фигурка лошади, игрушка, которая является национальным символом Шведского королевства.

Возле эстакады появились деревянные кони. Фото: Иван Ягода.

Возле эстакады появились деревянные кони. Фото: Иван Ягода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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