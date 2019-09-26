2019-09-26T10:10:59+03:00
Общество

Дети-попрошайки: новосибирцы пристыдили школьников, собирающих милостыню

Мальчиков, выпрашивающих деньги у прохожих, часто видят в одном месте
Надежда ЯРКОВА
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Мальчики попрошайничают на районе уже не первый год. Фото: Любовь Щипитина.Мальчики попрошайничают на районе уже не первый год. Фото: Любовь Щипитина.
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Жительница Первомайского района Новосибирска рассказала о детях, которые просят деньги на улице.

— Девять утра, мальчик, который младше, клянчит у прохожих деньги, который старше, прячется за киоском. Деньги прохожие дают, жалко ребенка, но забирает их старший, которого зовут Ваня. Продавцы их знают и знают их душещипательные истории из семейной жизни. Эти дети каждый день так промышляют, и, скажу вам, неплохо. Он показал — штук 5 по 100 рублей и мелочи прилично, — рассказала КП — Новосибирск местная жительница Любовь Щипитина.

Сибирячка уточнила, что дети попрошайничают возле киосков на пересечении улиц Пришвина и Шукшина, рядом с аптекой №141. Они каждый день там, да и не только там. Их отгонят, они в другом месте собираются и там просят денег у прохожих.

— Знаю, что эти дети из новостроек. У нас на КСМ раньше никогда таких не было, даже в 2000. А сейчас уже второй год так. Это сейчас они просят, а когда подрастут? — переживает женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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