Оперативники нагрянули: в доме главы Мошковского района прошли обыски

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-26T09:03:44+03:00

Помимо этого правоохранители провели обыски и в Успенском психдиспансере

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Обыски в доме главы Мошковского района Новосибирской области, а также в Успенском психдиспасере прошли во вторник, 24 сентября.

— В селе Успенка Новосибирской области прошла спецоперация при участии силовых ведомств. Обыски прошли в доме директора интерната Ирины Евстифеевой — супруги главы района Сергея Евстифеева. Также оперативники пришли с обыском и в сам интернат. Известно, что оперативники изъяли жесткие диски и бухгалтерию из Успенского психоневрологического интерната, — подтвердил информацию источник из правоохранительных органов.

Как уточнил источник, обыски связаны с финансовыми махинациями. Возбуждено дело в отношении жены главы района — Ирины Евстифеевой, которая и является директором интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU