2019-09-26T09:03:44+03:00
Общество

Оперативники нагрянули: в доме главы Мошковского района прошли обыски

Помимо этого правоохранители провели обыски и в Успенском психдиспансере
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Оперативники провели обыски в селе Успенка.Оперативники провели обыски в селе Успенка.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Обыски в доме главы Мошковского района Новосибирской области, а также в Успенском психдиспасере прошли во вторник, 24 сентября.

— В селе Успенка Новосибирской области прошла спецоперация при участии силовых ведомств. Обыски прошли в доме директора интерната Ирины Евстифеевой — супруги главы района Сергея Евстифеева. Также оперативники пришли с обыском и в сам интернат. Известно, что оперативники изъяли жесткие диски и бухгалтерию из Успенского психоневрологического интерната, — подтвердил информацию источник из правоохранительных органов.

Как уточнил источник, обыски связаны с финансовыми махинациями. Возбуждено дело в отношении жены главы района — Ирины Евстифеевой, которая и является директором интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без трусов, зато в мусоре: новосибирский фотограф раздел модель на свалке
«Цезарь» с начинкой: новосибирца накормили салатом с червяком в центре города
Далеко не уехал: сибиряк угнал авто у своего соседа и попал в аварию
Муравьи все решили: насекомые убрали с газонов каменную крошку для посыпки дорог в Новосибирске
«Фу, капец»: сибирячка купила шоколад с червями
До пенсии доживем: стал известен средний возраст новосибирцев
«Завораживающе красиво»: новосибирец поймал в кадр ракету, запущенную с Байконура
«Максимилианс» в огне»: из горящего ресторана эвакуировались 50 человек
Задавил «Лексусом»: новосибирец заплатит 160 тысяч за погибших в Вологодской области лосей
«Это просто кошмар»: сибирячке испортило свадьбу агентство недвижимости
С родными месяц не говорила: девушка в сарафане с синими цветами пропала в Новосибирске
Чтобы дети не попали в киберсети: в театре кукол поставят спектакль по заказу Роскомнадзора
«Какая хозяюшка»: ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети
За картошкой и молоком: в Новосибирске пройдет ярмарка белорусских товаров
Стало известно, когда включат отопление в домах в Новосибирске в 2019 году
Новосибирца, стрелявшего в подростка-косплейщика, отправили на исправительные работы