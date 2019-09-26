СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-26T08:34:46+03:00

Новосибирца накормили салатом с червями в одном из ресторанов в центре города

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В салате, который новосибирец заказал в одном из заведений на Красном проспекте, оказался живой червь. Администрация обещала загладить вину, подарив «бесплатный обед». Но горячее несли настолько долго, что сибиряк ушел голодным.

— Был сделан заказ салатов и горячего, после того как нашел сюрприз в салате, пришел администратор и сказал что обед за его счет. Вроде бы ладно, можно и стерпеть, но по факту после того как нам заменили салат, про нас забыли и горячее так и не принесли. Вместе с другим «Цезарем» принесли десерт в знак извинения, но видимо решили что это и так слишком круто, поэтому горячее уже не нужно, — поделился своим возмущением подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам мужчины, он прождал обещанное горячее около 20 минут, и в итоге не дождавшись, ушел из заведения.

Пользователи соцсетей попытались успокоить сибиряка, обернув произошедшее в шутку. Вот что они пишут в комментариях:

— Если червь живой, значит без химии. Радоваться надо.

— А почему бы нет, чистый белок.

— Деликатес. Дружище накормили червями, он сидит и ждет горячее с червями.

— Я бы уже точно ничего не смогла бы там есть.

— Сам червя и подкинул, чтоб не платить по счету. Многие с собой мух и всякий мусор носят, потом подбрасывают в блюдо, которое уже полностью съели, — подозревает кто-то.

Цезарь с начинкой: новосибирца накормили салатом с червяком в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU