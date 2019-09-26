Далеко не уехал: сибиряк угнал авто у своего соседа и попал в аварию

СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-26T07:58:39+03:00

За эту выходку мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

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В среду, 25 сентября, за помощью к полицейским обратился житель поселка Посевная Черепановского района: его автомобиль ВАЗ - 2107, припаркованный у дома на улице Шукшина, угнали.

Прибывшим на место полицейским быстро удалось найти легковушку: он оказался в кювете у дома по улице Нефтебаза. Чуть позже правоохранители вычислили и виновника произошедшего: им оказался 36-летний сосед сибиряка.

- Ранее он уже был уже был судим, - пояснили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». Горе-жулику за его выходку грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU