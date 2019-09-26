2019-09-26T06:30:19+03:00
Общество

До пенсии доживем: стал известен средний возраст новосибирцев

Средний возраст жителей Новосибирской области составил 39,6 лет
Надежда ЯРКОВА
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Средний возраст новосибирцев - 39,6 лет.Средний возраст новосибирцев - 39,6 лет.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Статистики высчитали средний возраст жителей Новосибирской области. Он оказался на третьем месте среди «старичков», уступив лишь Алтайскому краю и Кемеровской области.

— Так в 2018 году средний возраст населения Новосибирской области составил 39,6 лет. У мужчин — 36,8, у женщин — 42 года. Таким образом, за год он увеличился на 0,5%. При этом у женщин он на пять лет выше, чем у мужчин. Это связано с более высокой продолжительностью жизни женщин, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

Средний возраст жителей области составил 40,2 года, в городе он оказался ниже — 39,4 года.

— Средний возраст россиянина в 2018 году оказался равен 40 годам. Это немного выше, чем у жителя области — 39,6 лет. В Сибирском федеральном округе он равен 38,9 годам. В Алтайском крае цифра составила 40,5 лет, в Кемеровской области — 39,7 лет. Самыми «молодыми» оказались жители Республики Тыва — 29,8 года. Это результат высокой рождаемости в этом регионе, — отметили аналитики.

Новосибирск оказался «возрастным» городом. Средний возраст новосибирца составляет 39,3 года. Для сравнения, «старше» новосибирцев оказались жители города Рубцовска (41,4) и Бийска (40,3) Алтайского края и Прокопьевска (41,2), жители Кемеровской области, Ангарска и Братска (по 39,6) Иркутской и Омской областей (39,8) областей, а также города Бердска (40,2).

Отметим, что и продолжительность жизни новосибирцев заметно выросла. Так в 2018 году она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 71,8 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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