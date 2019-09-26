«Максимилианс» в огне»: из горящего ресторана эвакуировались 50 человек

СЕГОДНЯ 04:45 2019-09-26T05:32:48+03:00

Из ресторана эвакуировались 50 человек: посетители и персонал заведения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Из ТЦ «Малинка» в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали весь персонал и посетителей.

— Сегодня в 1:05 ночи пожарным поступило сообщение о задымлении в ресторане «Максимилианс» по адресу Дуси Ковальчук, 1/1. По прибытии пожарных расчетов на место было установлено, что в зале присутствует задымление. Самостоятельно, до приезда пожарных, из помещения эвакуировались 50 человек. При происшествии погибших и пострадавших нет, — рассказал КП — Новосибирск руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Он уточнил, что горела отделка потолка на площади 10 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.

— Причины возгорания на данный момент устанавливаются, — добавил Винаков.

В ресторане загорелоась отделка потолка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU