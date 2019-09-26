«Максимилианс» в огне»: из горящего ресторана эвакуировались 50 человек
Из ТЦ «Малинка» в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали весь персонал и посетителей.
— Сегодня в 1:05 ночи пожарным поступило сообщение о задымлении в ресторане «Максимилианс» по адресу Дуси Ковальчук, 1/1. По прибытии пожарных расчетов на место было установлено, что в зале присутствует задымление. Самостоятельно, до приезда пожарных, из помещения эвакуировались 50 человек. При происшествии погибших и пострадавших нет, — рассказал КП — Новосибирск руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Он уточнил, что горела отделка потолка на площади 10 кв. метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.
— Причины возгорания на данный момент устанавливаются, — добавил Винаков.
В ресторане загорелоась отделка потолка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU