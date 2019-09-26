2019-09-26T03:27:50+03:00
Общество

Задавил «Лексусом»: новосибирец заплатит 160 тысяч за погибших в Вологодской области лосей

Инцидент произошел на дороге «Вологда-Новая Ладога»
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец сбил на дороге насмерть двух лосей.Новосибирец сбил на дороге насмерть двух лосей.Фото: "КП" Архив
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В Кировском районном суде Новосибирска рассмотрели исковое заявление Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области к жителю Новосибирска о взыскании ущерба.

— Согласно информации из искового заявления, 30 мая 2018 года в 22:20 на 205 км дороги «Вологда-Новая Ладога» на территории Устюженского района Вологодской области Даровых Денис Александрович, за рулем автомобиля Lexus RX, совершил наезд на двух лосей. Животные от полученных травм погибли, — сообщает Кировский районный суд Новосибирска.

16 сентября текущего года в суде огласили решение об удовлетворении исковых требований Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

— С новосибирца в пользу государства взыскана сумма ущерба, которую оценили в 160 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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