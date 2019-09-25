«Это просто кошмар»: сибирячке испортило свадьбу агентство недвижимости

СЕГОДНЯ 20:10 2019-09-25T20:10:52+03:00

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Несколько часов до свадьбы особенно волнительные для девушки: заканчиваются сборы, приезжают гости, которых надо расселить. Для сибирячки Анастасии это время стало настоящим кошмаром из-за агентства недвижимости. О своих злоключениях девушка рассказала на «Флампе»: как объяснила невеста, квартиру на Красном проспекте, 81/1 она бронировала заранее:

- В квартире было ужасно грязно, это не передать словами: по всему полу валялись мелкий мусор, волосы и дохлые тараканы. Диван в зале был весь непонятно в чем, - перечисляет девушка. - Я позвонила администратору, высказала всё что думаю на этот счет: ведь перед заездом за несколько дней меня уверяли, что перед каждым заселением происходит генеральная уборка. Сказала, что ближе к 21.00 придёт сама и помоет пол.

Но в назначенный срок никто не явился, и невесте пришлось все делать самой.

- Как же я хотела, чтобы это был просто страшный сон, но на этом злоключения не закончились. Когда мы начали застилать кровать, чтобы хоть немного поспать перед свадьбой, живые, огромные тараканы начали выползать по разным комнатам, и у меня началась истерика, - признается Настя.

Девушка позвонила администратору, сказала, что не секунду не будет там больше оставаться. Их переселили в другую квартиру – убитую, но уже деваться было некуда.

- В итоге с 4 до 6 утра мы просто лежали и смотрели в потолок: «офигенная» ночь перед самым важным днем в нашей жизни! Очередной срыв произошел, когда поняла, что всё испорчено! – возмущается невеста. - С утра, естественно, не было ни настроения, ничего... Я позвонила админу и сказала, что как только в 13.00 приезжает лимузин, мы выселяемся.

К этому времени администратор появилась, вернула деньги, и, наконец-то, молодожены оттуда уехали.

- Причем самое интересное, что мы не успели выйти с подъезда, как эта администратор тут же завела других квартирантов туда, - описывает ситуацию Настя. - То есть они следом за нами пошли, им предоставили то же постельное, на котором лежали мы, те же полотенца: не было ни уборки после нас, ничего. Это просто кошмар! Сейчас пишу это, и уже немного злость и обида отпустила, но на тот момент у меня была просто истерика.

Сейчас Настя намерена добиться, чтобы это агентство недвижимости закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU