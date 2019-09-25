С родными месяц не говорила: девушка в сарафане с синими цветами пропала в Новосибирске

СЕГОДНЯ 19:36 2019-09-25T19:36:37+03:00

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Уже месяц родные пытаются отыскать пропавшую 25-летнюю сибирячку - Юлию Кочетову. Известно, что с 23 августа она больше ни разу не выходила на связь со своими близкими: и с тех пор семья не знает, где она находится.

- Приметы пропавшей Юлии такие: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка каре, глаза карие, - перечисляют в поисково-спасательном отряде «Маяк».

В день, когда девушка пропала, она была одета по-летнему легко - в сарафан с синими цветами и босоножки. Что на Юлии может быть надето сейчас, предположить трудно.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении девушки или видел ее, просят связаться с полицией по тел. 02 или 112. Либо обратиться в поисково-спасательный отряд «Маяк», который занимается поисками Юлии: связаться с волонтерами можно по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU