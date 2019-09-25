Чтобы дети не попали в киберсети: в театре кукол поставят спектакль по заказу Рособрнадзора
Кто сказал, что рассказы детям о безопасности в Интернете должны быть нудными и скучными? Рособрнадзор решил донести для ребятишек простые правила поведения в сети необычным способом - с помощью спектакля. И для этого обратился в Новосибирский театр кукол.
- Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты, - заявил ТАСС Юрий Горлатых, директор спектакля.
Чтобы постановка была максимально полезной для маленьких зрителей, в театре использовали презентацию, с которой сотрудники Рособрнадзора. В ней четко расписано, что нужно знать детям, чтобы защитить себя от кибермошенников, пытающихся узнать персональные данные у ребятишек. Правда, когда состоится премьера спектакля, пока неизвестно:
ИСТОЧНИК KP.RU