Чтобы дети не попали в киберсети: в театре кукол поставят спектакль по заказу Рособрнадзора

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-25T19:04:42+03:00

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Кто сказал, что рассказы детям о безопасности в Интернете должны быть нудными и скучными? Рособрнадзор решил донести для ребятишек простые правила поведения в сети необычным способом - с помощью спектакля. И для этого обратился в Новосибирский театр кукол.

- Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты, - заявил ТАСС Юрий Горлатых, директор спектакля.

Чтобы постановка была максимально полезной для маленьких зрителей, в театре использовали презентацию, с которой сотрудники Рособрнадзора. В ней четко расписано, что нужно знать детям, чтобы защитить себя от кибермошенников, пытающихся узнать персональные данные у ребятишек. Правда, когда состоится премьера спектакля, пока неизвестно:

ИСТОЧНИК KP.RU