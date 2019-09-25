2019-09-25T17:51:34+03:00
Общество

«Какая хозяюшка»: ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети

Многие люди в комментариях под постом шутят, что в такую погоду с белочки нужно брать пример
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Ручная белка соня утепляет свой домик перед наступающими холодами. Фото: Кадр из видеоРучная белка соня утепляет свой домик перед наступающими холодами. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Приближающиеся осенние холода заставили начать утепляться не только самих жителей Новосибирска, но их домашних питомцев. Звезда соцсетей белка по имени Соня, которую несколько лет назад приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, тоже начала подготавливать свой домик к «зимовке».

— Холодать уже начало, — написала на своей странице в Instagram хозяйка Сони Елена Ермакова — Вот и Сонька уже начала утеплять свой домик.

Подписчики девушки не смогли остаться равнодушными по отношению к такому милому поведению белочки. А многие даже выразили понимание теплолюбивому зверьку:

— Что ж, пока отопления нет, надо брать пример с Сони.

— Как я ее понимаю! Тоже всегда стараюсь «утепляться» у себя дома.

— Соня решила вязанием заняться?

— Какая хозяюшка, однако! — пишут люди в комментариях под постом.

Ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячка спасла и приручила белку, которая стала звездой Инстаграма

«Комсомолка» побывала в квартире, где живет необычный питомец - годовалая белка Соня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чтобы дети не попали в киберсети: в театре кукол поставят спектакль по заказу Рособрнадзора
За картошкой и молоком: в Новосибирске пройдет ярмарка белорусских товаров
Стало известно, когда включат отопление в домах в Новосибирске в 2019 году
Новосибирца, стрелявшего в подростка-косплейщика, отправили на исправительные работы
Поиски пропавшего новосибирца в черных кроссовках закончились трагедией
В Новосибирске столкнулись пять автомобилей: пострадала семья с маленьким ребенком
Под Новосибирском легковушка столкнулась с грузовиком: погибли четыре человека
В Черепаново полностью модернизируют систему теплоснабжения
Неужели никто не слышал? В Новосибирске воры угнали авто с орущей сигнализацией
В Новосибирске ищут педофила, надругавшегося над девочкой
В 2019 году новосибирцы приобрели в два раза больше новых iPhone
Три постройки в Академгородке были признаны объектами культурного наследия
Далеко не уехали: в Новосибирске поймали угонщиков кроссовера и «Витца»
«Куча полиции, маньяк не найден»: родительские чаты перепуганы убийством второклассницы в Новосибирске
«Когда сбежал из американской тюрьмы»: пассажиров метро рассмешил парень в оранжевом комбинезоне
Страшно красивый: в зоопарк привезли самца парагвайской анаконды
Провода торчат наружу: на аллее в центре города собаку сибирячки ударило током
Новосибирский борец Роман Власов женился на фехтовальщице Виолетте Колобовой
А как прилично выглядят: в Новосибирске ищут девушек, укравших из магазина продукты
Три тысячи обманутых: новосибирцев предупреждают о лже-адвокатах, выманивающих деньги
Новосибирец избил свою жену и бросил ее без сознания у бара
Рататуй уже не тот: новосибирцев возмутили мыши возле киоска с фруктами
Вот это орех! Молодая мама устроила пикантную тренировку в «Инстаграме»
Подкачаться не получилось: новосибирец попался на почте с «запрещенной» посылкой