«Какая хозяюшка»: ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-25T17:51:34+03:00

Многие люди в комментариях под постом шутят, что в такую погоду с белочки нужно брать пример

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Приближающиеся осенние холода заставили начать утепляться не только самих жителей Новосибирска, но их домашних питомцев. Звезда соцсетей белка по имени Соня, которую несколько лет назад приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, тоже начала подготавливать свой домик к «зимовке».

— Холодать уже начало, — написала на своей странице в Instagram хозяйка Сони Елена Ермакова — Вот и Сонька уже начала утеплять свой домик.

Подписчики девушки не смогли остаться равнодушными по отношению к такому милому поведению белочки. А многие даже выразили понимание теплолюбивому зверьку:

— Что ж, пока отопления нет, надо брать пример с Сони.

— Как я ее понимаю! Тоже всегда стараюсь «утепляться» у себя дома.

— Соня решила вязанием заняться?

— Какая хозяюшка, однако! — пишут люди в комментариях под постом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/734155" frameborder="0"></iframe> Ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU