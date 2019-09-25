«Какая хозяюшка»: ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети
Приближающиеся осенние холода заставили начать утепляться не только самих жителей Новосибирска, но их домашних питомцев. Звезда соцсетей белка по имени Соня, которую несколько лет назад приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, тоже начала подготавливать свой домик к «зимовке».
— Холодать уже начало, — написала на своей странице в Instagram хозяйка Сони Елена Ермакова — Вот и Сонька уже начала утеплять свой домик.
Подписчики девушки не смогли остаться равнодушными по отношению к такому милому поведению белочки. А многие даже выразили понимание теплолюбивому зверьку:
— Что ж, пока отопления нет, надо брать пример с Сони.
— Как я ее понимаю! Тоже всегда стараюсь «утепляться» у себя дома.
— Соня решила вязанием заняться?
— Какая хозяюшка, однако! — пишут люди в комментариях под постом.
Ручная белочка утепляет свой домик перед холодами и смешит соцсети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирячка спасла и приручила белку, которая стала звездой Инстаграма
«Комсомолка» побывала в квартире, где живет необычный питомец - годовалая белка Соня (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU