Стало известно, когда включат отопление в домах в Новосибирске в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-25T17:30:08+03:00

В мэрии назвали официальную дату начала отопительного сезона в 2019 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопление в домах в Новосибирске в 2019 году начнут подключать с 25 сентября

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В мэрии города Новосибирска объявили, когда включат отопление в домах в Новосибирске в 2019 году. Официально постановление с этой датой подписал мэр города Анатолий Локоть. Подключать дома к теплу будут в два: разворот городской системы теплоснабжения и подача теплоносителя во внутридомовые системы отопления (подключение объектов теплопотребления).

— Город готов к началу отопительного сезона, — отметил Анатолий Локоть. — Исходя из этого, учитывая прогнозы синоптиков и обращения горожан, я подписал постановление. Дефекты, обнаруженные в ходе летних испытаний теплосетей, устранены, и подача тепла пройдет в штатном режиме. Первыми к отоплению подключат социальные объекты — больницы, детские сады, школы. Затем тепло начнут давать в жилые дома.

Градоначальник также отметил, что разворот системы отопления может занять достаточное количество времени, поскольку управляющим организациями необходимо отладить подачу тепла на местах.

С 25 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения к теплу детских садов и дошкольных учреждений, больниц и поликлиник. А с 30 сентября можно будет уже заняться подключением объектов жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.

Также, специалисты департамента ЭЖиКХ напоминают жителям, что для того, чтобы узнать в какой день их дом будет подключен к системе отопления, нужно обратиться обслуживающую управляющую организацию. А если ваш дом не подключили вовремя или во время этого процесса произошли какие-либо сбои, то можно обратиться также в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.

В экстренных случаях, жители города могут обратиться в диспетчерские службы теплосетевых организаций.

Напомним, на последнюю неделю сентября синоптики обещали новосибирцам значительное похолодание, температура воздуха может понизиться до +8, +15 днем и до -2, +3 — ночью. Также будет дуть сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 20 — 25 метров в секунду. В городе также ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха может удерживаться в районе восьми градусов тепла, что является достаточным основанием для подключения людей к системе отопления.

В связи с этими прогнозами, у сибиряков начали возникать вопросы по поводу того, когда в их домах появиться тепло. В соцсетях некоторые люди жаловались, что в квартирах похолодало уж сейчас, когда температура на улице не была слишком низкой.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, что до официального начала отопительного сезона досрочно к теплу уже подключили 120 объектов, среди которых были школы, больницы и поликлиники.

Раньше срока тепло появилось и в некоторых районах Новосибирской области. К примеру, администрация Мошковского района распорядилась начать подавать отопление в детсады, больницы, школы, а также дома и квартиры уже с 24 сентября 2019 года.

Начало отопительного сезона в конце сентября стало очень актуальным для сибиряков, ведь и первая неделя октября тоже начнется для сибиряков с небольших осадков и достаточно низкой температуры воздуха. Как сообщает Яндекс.Погода, с 1 по 6 октября в Новосибирске ожидается средняя температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, будет присутствовать переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. Атмосферное давление в среднем будет достигать отметки в 749 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU