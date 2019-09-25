Новосибирца, стрелявшего в подростка-косплейщика, отправили на исправительные работы
Сегодня в Ленинском районном суде вынесли приговор мужчине, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика на фестивале «ЗНАКИ». Напомним, инцидент произошел в июне 2019 года, когда 15-летний школьник возвращался с фестиваля, одетый в костюм разбойника из компьютерной игры Darkest Dungeon. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).
— Подсудимому было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием 10% заработка, — сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области. — Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Также судом был удовлетворен гражданский иск, и взыскана в пользу потерпевшего компенсация морального вреда в сумме 70 тысяч рублей.
На данный момент, приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU