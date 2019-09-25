Поиски пропавшего новосибирца в черных кроссовках закончились трагедией
Долгое время новосибирские волонтеры искали пропавшего в Советском районе мужчину: Белова Сергея Андреевича. Он вышел из дома вечером 3 июня, с того момента о том, где он находится, никто не знал. Было известно, что на момент своего исчезновения, сибиряк был одет в темно-синюю спортивную куртку и черные спортивные штаны.
Пропавшего мужчину искали больше трех месяцев, его близкие, волонтеры и просто неравнодушные люди продолжали надеется на лучшее. Но, к сожалению,сегодня, 25 сентября, на официальной странице в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск появилась информация, что поиски сибиряка закончились трагически.
— Найден. Погиб. Поисковый отряд «Лиза Алерт» выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — сообщается в сообществе поискового отряда Вконтакте.
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ИСТОЧНИК KP.RU