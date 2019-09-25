Под Новосибирском легковушка столкнулась с грузовиком: погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-25T13:20:46+03:00

На трассе под Новосибирском произошло ДТП, в котором погибли 4 человека. Фото: "АСТ-54"

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Днем 25 сентября на трассе под Новосибирском произошла авария, в которой погибли четыре человека. Там фура, принадлежащая сети магазинов «Монетка» столкнулась с легковым автомобилем с прицепом.

— По предварительной информации ДТП произошло около 14.15 на 93-м км трассы К-19Р на территории Тогучинского района, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Легковой автомобиль «Митсубиси Лансер» с грузовым автомобилем «МАН». В результате аварии на месте от полученных травм скончались четыре человека — трое мужчин и девушка.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: "АСТ-54"

В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Устанавливаются личности погибших.

В социальных сетях люди не смогли остаться равнодушными по отношению к случившемуся. Многие люди уверены, что одной из причин аварии стало плохое состояние автомобильных дорог.

— Ничего удивительного нет, с нашими-то дорогами.

— Водителям тоже стоит быть осторожнее на трассах.

— Видели эту аварию, от иномарки ничего не осталось почти.

ИСТОЧНИК KP.RU