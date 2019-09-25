В Черепаново полностью модернизируют систему теплоснабжения

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-25T12:48:55+03:00

Заявку на ремонт подготовили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики по поручению главы региона Андрея Травникова. Фото : nso.ru

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В 2018 году был разработан проект комплексной модернизации системы теплоснабжения Черепаново, проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. Заявку на ремонт подготовили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики по поручению главы региона Андрея Травникова. Документ одобрен в федеральном Фонде ЖКХ в Москве. Губернатор подчеркнул важность развития инженерной инфраструктуры Черепаново.

— Стоимость строительно-монтажных работ по проекту составит более 750 миллионов рублей. Модернизация позволит улучшить техническое состояние системы теплоснабжения Черепаново, снизить тепловые потери, повысить качество предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, — отметил министр Денис Архипов.

Проект модернизации предусматривает строительство девяти котельных: восемь из них будут газовыми, одна — угольная. Их общая тепловая мощность — 40,4 МВт. Старые котельные выведут из эксплуатации. Кроме того, построят и отремонтируют 14,7 километров теплосетей. Проведение работ запланировано на 2019-2020 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU