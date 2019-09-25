2019-09-25T12:47:09+03:00
Происшествия

Неужели никто не слышал? В Новосибирске воры угнали авто с орущей сигнализацией

Владельцы машины уже сообщили в полицию о случившемся
Алена КУЛЕШОВА
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В ночь с 24 на 25 сентября в Новосибирске воры угнали автомобиль. Фото: читатель КП-НовосибирскВ ночь с 24 на 25 сентября в Новосибирске воры угнали автомобиль. Фото: читатель КП-Новосибирск
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В ночь с 24 на 25 сентября в Новосибирске в районе адреса улица Высоцкого дом 50/3 был угнан автомобиль. Как сообщают владельцы, злоумышленникам не помешала даже громкая сигнализация, которая сработала при попытке вскрыть двери машины.

— Сегодня около половины третьего ночи у меня сработала сигнализация на брелке ключей от автомобиля, сообщая, что машина была открыта, — рассказал КП-Новосибирск Анастасия, супруга владельца угнанного авто. — Я включила режим «паника», который активировал более громкую сигнализацию и работу аварийных огней, и подошла к окну, посмотреть, что случилось. У нашей машины были действительно открыты двери, и она уже отъезжала с парковки около соседнего магазина, где мы ее оставили. Автомобиль продолжал ехать вдоль дома № 48 по улице Татьяны Снежиной, несмотря на «ревущую» сигнализацию. Мы с мужем сразу же позвонили в полицию и объявили об угоне.

Злоумышленников не смутила даже орущая сигнализация машины. Фото: читатель КП-Новосибирск

Злоумышленников не смутила даже орущая сигнализация машины. Фото: читатель КП-Новосибирск

Автомобиль 48 по ул. Татьяны Снежиной Хендай IX 35, 2014 года выпуска, цвет — серый асфальт. Из особых примет можно выделить вкрученный на заднем бампере буксировочный болт, трещину на переднем корпусе бокового зеркала со стороны водителя, на всех колесах стоят секретки.

Если вам известно что-нибудь о том, где находится данный автомобиль, сообщите об этом в полицию по телефону 102 или на номер WhatsApp -7-999-304-99-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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