2019-09-25T13:04:52+03:00
Умные вещи

В 2019 году новосибирцы приобрели в два раза больше новых iPhone

Новосибирцы в числе первых смогли получить свои новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, старт продаж которых начался в России в минувшую пятницу
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По итогам Новосибирск вошел в топ-10 городов России с наиболее высоким спросом на «яблочную» новинку. Покупки гаджетов были зарегистрированы в розничных салонах МТС Новосибирска, Академгородка и Бердска, причем первый гаджет был куплен в Академгородке.

Предзаказы свежих iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в розничной сети МТС в этом году превысили первоначальные прогнозы. К середине первого дня фанаты американских гаджетов оставили больше заявок на покупку смартфонов 11-й серии, чем на модели серии XS и XS Max за весь первый день продаж год назад. В целом предзаказы новосибирцев в 2019 году вдвое превысили спрос прошлого года за аналогичный период времени.

Предзаказы обеспечили будущим обладателям новеньких iPhone из Новосибирска покупку аппаратов без лишней суеты: им нужно было лишь прийти в день Х в удобно расположенный для них салон МТС и забрать свой смартфон. Спрос на новую линейку iPhone в первые часы продаж оказался вдвое больше, чем годом ранее.

Согласно статистике первые новосибирские покупатели iPhone 11-й серии продемонстрировали верность популярным трендам. Как и все россияне, в большинстве случаев они выбирают iPhone 11 Pro с 256 ГБ встроенной памяти. Самым популярным цветом корпуса смартфона оказался зеленый и золотой, а самым редко покупаемым - желтый.

Высокий спрос на новинки обусловлен серьезным улучшением возможностей камеры, увеличением автономности, а также выгодными предложениями от МТС. Аналитики компании отмечают, что на iPhone 11 и 11 Pro активно переходят владельцы старых поколений смартфонов Apple - больше всего заявок на trade-in приходится на iPhone 8, iPhone 7 и ниже.

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